Рецидивист напал на медиков скорой помощи в Петербурге

Сотрудники Росгвардии прибыли по заявке скорой помощи на улицу Савушкина. Там медики осматривали нетрезвого мужчину, который напал на 31-летнего фельдшера.

Агрессора доставили в полицию, где оформили протокол о мелком хулиганстве. Решается вопрос об уголовном деле. Известно, что 37-летний задержанный ранее был судим за грабежи, кражи и убийство.

Фельдшер после случившегося сам оказался в больнице в качестве пациента с ушибами, закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. После оказания помощи его отпустили на амбулаторное лечение.