Рецидивист напал на медиков скорой помощи в Петербурге

Сотрудники Росгвардии прибыли по заявке скорой помощи на улицу Савушкина. Там медики осматривали нетрезвого мужчину, который напал на 31-летнего фельдшера.
Агрессора доставили в полицию, где оформили протокол о мелком хулиганстве. Решается вопрос об уголовном деле. Известно, что 37-летний задержанный ранее был судим за грабежи, кражи и убийство.
Фельдшер после случившегося сам оказался в больнице в качестве пациента с ушибами, закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. После оказания помощи его отпустили на амбулаторное лечение.
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