В Выборге на мосту Дружбы введут реверсивное движение

В Выборге Ленобласти с 6 по 30 декабря на мосту Дружбы, который является частью федеральной трассы А-181 «Скандинавия», введут реверсивное движение.

Реверсивное движение транспорта будет организовано с использованием светофора. Скорость движения будет ограничен до 40 км/ч. На переправе будут восстанавливать 10 мастичных деформационных швов.

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.