В Выборге на мосту Дружбы введут реверсивное движение

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В Выборге Ленобласти с 6 по 30 декабря на мосту Дружбы, который является частью федеральной трассы А-181 «Скандинавия», введут реверсивное движение.

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Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Реверсивное движение транспорта будет организовано с использованием светофора. Скорость движения будет ограничен до 40 км/ч. На переправе будут восстанавливать 10 мастичных деформационных швов.

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.

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