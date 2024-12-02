Небольшой дождь и до +6°C – погода в Ленобласти на 3 декабря

Облачная погода ждет жителей Ленобласти 3 декабря.

В большинстве районов пройдет небольшой, днем местами умеренный дождь, в конце дня в отдельных районах с мокрым снегом. Ветер юго-западный, в конце дня переходящий к северо-западному 6-11 м/с, ночью на северо-западе местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха в течение суток +1…+6°C, ночью местами до -1°C.