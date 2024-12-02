Экономист рассказал, каких ставок по вкладам ждать в 2025 году

Эксперт уверен, что в следующем году высокая доходность депозитов сохранится.

Кандидат экономических наук Игорь Балынин спрогнозировал размер ставок по банковским вкладам в 2025 году.

По мнению эксперта, «справедливая» ставка должна быть близка к ключевой и составить 16-19%. Однако рыночные предложения будут выше – в диапазоне 18-21% (ключевая ставка +1 процентный пункт).

Резкого снижения ставок по вкладам физических лиц в 2025 году не ожидается. У граждан сохранится возможность получать доход на уровне, значительно превосходящем уровень инфляции, — цитирует эксперта «Газета.Ru».