Водитель погиб в столкновении с автобусом в Кировском районе

В полицию о столкновении на трассе «Петербург – Кировск» в Кировском районе сообщили вечером 2 декабря.

Установлено, что 50-летний водитель легковой «Лады» не справился с управлением на затяжном правом закруглении дороги.

Автомобиль выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с рейсовым автобусом Iveco под управлением 48-летнего мужчины. Пассажиров в салоне не было.

В результате ДТП водитель «Лады» скончался на месте. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

Фото: vk.com/kirovsk47_news