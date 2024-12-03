Водитель погиб в столкновении с автобусом в Кировском районе

В полицию о столкновении на трассе «Петербург – Кировск» в Кировском районе сообщили вечером 2 декабря.
Установлено, что 50-летний водитель легковой «Лады» не справился с управлением на затяжном правом закруглении дороги.
Автомобиль выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с рейсовым автобусом Iveco под управлением 48-летнего мужчины. Пассажиров в салоне не было.
В результате ДТП водитель «Лады» скончался на месте. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.
Фото: vk.com/kirovsk47_news
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26.12.2022 3899