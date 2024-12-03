В Александровском парке Петербурга нашли 50-килограммовую бомбу в свинцовой оболочке

На строительной площадке в Александровском парке Санкт-Петербурге во время работ обнаружили предмет, похожий на боеприпас. На место вызвали экспертов-взрывотехников.

Установлено, что в земле лежала неразорвавшаяся 50-килограммовая бомба в свинцовой оболочке к орудию образца 1867 года. Боеприпасу более 150 лет, он хорошо сохранился.

На месте работала группа разминирования ОМОН «Бастион». Специалисты с соблюдением мер безопасности вывезли боеприпас на специализированный полигон для уничтожения.