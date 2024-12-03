Ленобласть заключила соглашение о сотрудничестве с Всероссийским обществом охраны природы

Соглашение уже вступило в силу и будет действовать в течение года, с возможностью продления.

Ленинградская область и Всероссийское общество охраны природы объявили о начале сотрудничества.

Соответствующее соглашение было подписано между комитетом государственного экологического надзора и ВООП в рамках международного форума «Экология будущего».

Стороны нацелены на реализацию общественно значимых инициатив, организацию экологических мероприятий и повышение ответственности граждан за соблюдение экологического законодательства.