Ленобласть заключила соглашение о сотрудничестве с Всероссийским обществом охраны природы

Соглашение уже вступило в силу и будет действовать в течение года, с возможностью продления.
Ленинградская область и Всероссийское общество охраны природы объявили о начале сотрудничества.
Соответствующее соглашение было подписано между комитетом государственного экологического надзора и ВООП в рамках международного форума «Экология будущего».
Стороны нацелены на реализацию общественно значимых инициатив, организацию экологических мероприятий и повышение ответственности граждан за соблюдение экологического законодательства.
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