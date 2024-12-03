Диетолог рассказала, почему пожилым нельзя налегать на холодец

Эта закуска содержит довольно много полезных соединений, но в то же время может повысить уровень холестерина в крови.

Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что пожилые люди без серьезных заболеваний могут время от времени включать холодец в свой рацион. Однако важно знать меру, подчеркнула специалист в беседе с «М24».

Этот мясной продукт действительно полезен, поскольку содержит витамин B12, необходимый для нервно-мышечной проводимости, и его нехватка может привести к головокружению и проблемам с равновесием.

Кроме того, холодец богат коллагеном, который способствует укреплению суставов, сосудов и улучшению состояния кожи. Тем не менее рекомендуется употреблять холодец в умеренных количествах — не чаще одного-двух раз в неделю, так как он также содержит много холестерина.

Более того, людям с подагрой и высоким уровнем мочевой кислоты следует избегать холодца, так как он может вызвать образование камней в почках.