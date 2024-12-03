Ленинградские депутаты утвердили региональный бюджет на 2025 год

Сегодня, 3 декабря, депутаты ЗакСобрания утвердили во втором и окончательном, третьем, чтении проект бюджета Ленинградской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.
Как напомнили в пресс-службе областного ЗакС, в ходе второго чтения поступила 41 поправка, в том числе 17 от Правительства и 24 от депутатов парламента. Комитетом финансов были согласованы 29 поправок, разбор оставшихся 12-ти состоялся в рамках бюджетной комиссии, их было предложено отклонить, поскольку все обозначенные вопросы находятся в работе и в ближайшее время будут урегулированы.
Ключевым изменением стало увеличение основных параметров региональной казны в соответствии с утвержденной суммой безвозмездных поступлений из федерального бюджета: доходов в 2025 году – на 5,1 млрд рублей, в 2026-м – на 5 млрд рублей, в 2027-м – на 19,4 млрд рублей; пропорционально вырастут и расходы. Остальные поправки Правительства носят в основном технический характер, также добавляются средства на неотложные нужды. В частности, 290 млн рублей заложено на выплаты к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, 382 млн рублей – на проведение мероприятий по приведению в надлежащее состояние защитных сооружений гражданской обороны. Заложены дополнительные средства (200 млн рублей) на укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения Ленобласти в соответствии с предложениями депутатов. Такие договоренности были достигнуты ранее по итогам выездов специально созданной парламентской рабочей группы.
Как и в прежние годы, бюджет-2025 сохраняет свою социальную направленность: более половины расходов (56,8%) пойдет на социально-культурную сферу. На образование 57,5 млрд рублей, на социальную поддержку 43,1 млрд рублей, на здравоохранение 34,3 млрд рублей, замыкают пятерку лидеров направления «Дороги и транспорт» (27,2 млрд рублей) и «ЖКХ и ТЭК» (15,2 млрд рублей).
В итоговом варианте доходы областного бюджета в 2025 году составят 245,1 млрд рублей, в 2026-м – 243,9 млрд рублей, в 2027-м – 254,4 млрд рублей; расходы в 2025 году составят 268,6 млрд рублей, в 2026-м – 258,4 млрд рублей, в 2027-м – 264,1 млрд рублей. Дефицит в 2025 году будет равен 23,5 млрд рублей (или 10,5 % к уровню собственных доходов), с постепенным снижением в 2026-м до 14,5 млрд рублей, в 2027-м – до 9,7 млрд рублей.
По словам председателя Законодательного собрания Ленинградской области Сергея Бебенина («Единая Россия»), последние десять лет бюджет последовательно формируется таким образом, чтобы в приоритете было социальное развитие.
Отметим, что в Ленобласти работает портал «Открытый бюджет», на котором в разделе «Документы» можно посмотреть главный финансовый документ региона. Как уже ранее писал ivbg.ru, бюджет Ленобласти 2021 года исполнен на высоком уровне.