Ленинградские депутаты утвердили региональный бюджет на 2025 год

Сегодня, 3 декабря, депутаты ЗакСобрания утвердили во втором и окончательном, третьем, чтении проект бюджета Ленинградской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

Как напомнили в пресс-службе областного ЗакС, в ходе второго чтения поступила 41 поправка, в том числе 17 от Правительства и 24 от депутатов парламента. Комитетом финансов были согласованы 29 поправок, разбор оставшихся 12-ти состоялся в рамках бюджетной комиссии, их было предложено отклонить, поскольку все обозначенные вопросы находятся в работе и в ближайшее время будут урегулированы.

Ключевым изменением стало увеличение основных параметров региональной казны в соответствии с утвержденной суммой безвозмездных поступлений из федерального бюджета: доходов в 2025 году – на 5,1 млрд рублей, в 2026-м – на 5 млрд рублей, в 2027-м – на 19,4 млрд рублей; пропорционально вырастут и расходы. Остальные поправки Правительства носят в основном технический характер, также добавляются средства на неотложные нужды. В частности, 290 млн рублей заложено на выплаты к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, 382 млн рублей – на проведение мероприятий по приведению в надлежащее состояние защитных сооружений гражданской обороны. Заложены дополнительные средства (200 млн рублей) на укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения Ленобласти в соответствии с предложениями депутатов. Такие договоренности были достигнуты ранее по итогам выездов специально созданной парламентской рабочей группы.

Как и в прежние годы, бюджет-2025 сохраняет свою социальную направленность: более половины расходов (56,8%) пойдет на социально-культурную сферу. На образование 57,5 млрд рублей, на социальную поддержку 43,1 млрд рублей, на здравоохранение 34,3 млрд рублей, замыкают пятерку лидеров направления «Дороги и транспорт» (27,2 млрд рублей) и «ЖКХ и ТЭК» (15,2 млрд рублей).

В итоговом варианте доходы областного бюджета в 2025 году составят 245,1 млрд рублей, в 2026-м – 243,9 млрд рублей, в 2027-м – 254,4 млрд рублей; расходы в 2025 году составят 268,6 млрд рублей, в 2026-м – 258,4 млрд рублей, в 2027-м – 264,1 млрд рублей. Дефицит в 2025 году будет равен 23,5 млрд рублей (или 10,5 % к уровню собственных доходов), с постепенным снижением в 2026-м до 14,5 млрд рублей, в 2027-м – до 9,7 млрд рублей.

По словам председателя Законодательного собрания Ленинградской области Сергея Бебенина («Единая Россия»), последние десять лет бюджет последовательно формируется таким образом, чтобы в приоритете было социальное развитие.

Это происходит благодаря тому, что экономика каждый год позволяет нам увеличивать доходы и, соответственно, расходы. Начиная с первых дней нового года, мы приступим к работе над тем, чтобы доходы Ленинградской области росли и обгоняли те цифры, которые мы сегодня приняли. При этом здравоохранение, образование и социальная помощь – это три кита, которые неизменно находятся в приоритете. Сегодня у нас действует свыше 60 различных мер социальной поддержки, и эта помощь увеличивается. Все программы четко выполняются, поэтому, на мой взгляд, наш бюджет очень надежный, — подчеркнул Сергей Бебенин.

Несмотря на сложности, мы сформировали очень хороший сбалансированный бюджет. Мы практически полностью обеспечили выплаты контрактникам, предусмотрели средства на поддержку семей военнослужащих, социальные выплаты, средства на поддержку предпринимательства, бизнеса и на развитие экономики, – рассказал, в свою очередь, первый зампред правительства Ленобласти – председатель комитета финансов Роман Марков и поблагодарил депутатов за слаженную совместную работу.

Отметим, что в Ленобласти работает портал «Открытый бюджет», на котором в разделе «Документы» можно посмотреть главный финансовый документ региона. Как уже ранее писал ivbg.ru, бюджет Ленобласти 2021 года исполнен на высоком уровне.