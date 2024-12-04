Водитель насмерть сбил пешехода у Невской Дубровки

Смертельный наезд на пешехода произошел утром 3 декабря на 12-м километре трассы «Новая Пустошь — Невская Дубровка» во Всеволожском районе Ленобласти.

Предварительно, 65-летний житель Невской Дубровки за рулем Ford сбил 43-летнего пешехода, который шел по правому краю проезжей части в попутном направлении. Мужчина вез рядом с собой велосипед.

От полученных травм 43-летний петербуржец скончался на месте аварии. Известно, что водитель Ford в этом году семь раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД.