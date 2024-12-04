В Петербурге ввели новые запреты на въезд и парковку автомобилей

В Петербурге усовершенствовали схему организации дорожного движения на автобусных разворотных кольцах — ввели запрет на въезд и парковку личного автотранспорта.

На 77 таких площадках, расположенных в 15 районах Петербурга, установили более 2 тысяч дорожных знаков, запрещающих остановку и стоянку машин. Также на кольцах нанесли разметку, обозначающую направления движения, островки безопасности и стояночные места. Об этом сообщили в комитете по транспорту и СПб ГКУ «Организатор перевозок».

Это сделали, чтобы автовладельцы не занимали территорию, предназначенную для размещения городских автобусов между рейсами.