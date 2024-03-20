Подростки до смерти избили прохожего в саду Сан-Галли в Петербурге

Рано утром 19 марта по номеру 112 позвонил мужчина и рассказал, что его избили трое неизвестных в саду Сан-Галли на Лиговском проспекте, нападавшие скрылись.

На место прибыли полицейские и бригада скорой помощи, которые обнаружили на лавочке погибшего мужчину с многочисленными следами побоев. Жертвой стал 48-летний житель Невского района.

Видео: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Нападавших оперативно задержали, ими оказались трое подростков 13-15 лет. Выяснилось, что никакого мотива у них не было — жертву они выбрали случайно.

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