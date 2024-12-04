Два предприятия из Приозерского района оштрафованы на 10,5 млн рублей за коррупцию

Поделиться

Представители организаций пытались выбить выгодные контракты.

Два предприятия в Приозерском районе Ленинградской области понесли серьезные финансовые потери из-за коррупционных правонарушений.

Передали сотруднику Администрации Приозерского района денежное вознаграждение в размере 1 871 257 рублей и депутату Совета депутатов муниципального образования Приозерский муниципальный район — 335 000 рублей соответственно, в целях оказания содействия в заключении муниципальных контрактов для предоставления работ и услуг, — передает прокуратора. 

Суд назначил одному из предприятий штраф в размере 10 миллионов рублей, второму – 500 тысяч рублей.

Вам будет интересно
Два предприятия из Приозерского района оштрафованы на 10,5 млн рублей за коррупцию коррупция
Оператор связи выплатит компенсацию за бездействие при телефонном мошенничестве пострадавшему пенсионеру из Низино
Ломоносовский суд 2 декабря постановил выплатить 84-летнему жителю деревни Низино 350 тысяч рублей компенсации на причиненный вред. В июле 2023...
03.12.2024 141
Автор