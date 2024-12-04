Два предприятия из Приозерского района оштрафованы на 10,5 млн рублей за коррупцию

Представители организаций пытались выбить выгодные контракты.
Два предприятия в Приозерском районе Ленинградской области понесли серьезные финансовые потери из-за коррупционных правонарушений.
Передали сотруднику Администрации Приозерского района денежное вознаграждение в размере 1 871 257 рублей и депутату Совета депутатов муниципального образования Приозерский муниципальный район — 335 000 рублей соответственно, в целях оказания содействия в заключении муниципальных контрактов для предоставления работ и услуг, — передает прокуратора.
Суд назначил одному из предприятий штраф в размере 10 миллионов рублей, второму – 500 тысяч рублей.
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03.12.2024 141