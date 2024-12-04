Суд рассмотрит дело о теракте на Крымском мосту

Генпрокуратура направила в суд уголовное дело о теракте в октябре 2022 года.

Южный окружной военный суд рассмотрит уголовное дело, направленное Генпрокуратурой, о теракте на Крымском мосту в октябре позапрошлого года.

Обвиняемым инкриминируются терроризм (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ), незаконный оборот взрывчатых веществ и оружия (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ), а также контрабанда взрывных устройств (ч. 3 ст. 226.1 УК РФ – для части обвиняемых).

По версии следствия, теракт был организован группой лиц, в которую входили граждане Украины. Взрывное устройство было доставлено на мост под видом груза, а затем приведено в действие. В результате теракта погиб водитель грузовика и еще четыре человека, находившиеся в легковом автомобиле неподалеку.