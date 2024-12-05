Подъем заболеваемости гриппом в России ожидается с середины декабря

Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в России возможен с середины декабря, сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов.

«Ключевой для эпидсезона является 51-я неделя, именно с неё начинается рост заболеваемости, который и определяет эпидсезон. Кроме того, на эпидситуацию влияет и то, как проходит вакцинация от гриппа. В прошлом году начался подъём заболеваемости гриппом, и в нынешнем он может продолжиться», — сказал он в интервью ТАСС.

Эксперт уточнил, что за последние недели отмечается небольшой рост заболеваемости, но он не превышает многолетних значений.

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По его словам, привиты уже 79,8 млн человек. По данным Роспотребнадзора, количество заболевших гриппом и ОРВИ за прошедшую неделю увеличилось на 5%, ковидом — на 7,4%.