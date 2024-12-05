Памятная доска в честь погибшего на СВО Героя России появилась в Агалатово

В Агалатово увековечивали память Михаила Абраменко.

Майор Михаил Абраменко — командир вертолета Ка-52. На его счету более 600 военных вылетов, Михаил выполнял боевые задания в горячих точках. 4 декабря 2022 года над Луганской областью его вертолет был поражен огнем украинского зенитно-ракетного комплекса «Бук», экипаж погиб.

На открытие памятной доски вчера, 4 декабря, пришли мать летчика Надежда Абраменко и вдова Марина Абраменко, военные, школьники, педагоги, представители администрации, депутаты.

«Здесь его память уже увековечили, установив «Парту Героя»: право заниматься за ней получают ребята, которые делают общественно полезные дела и отлично учатся», — рассказали в областной администрации.

Михаил Абраменко окончил Агалатовскую среднюю школу в 1995 году. Указом президента России за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, майору Михаилу Абраменко посмертно было присвоено звание Героя РФ.