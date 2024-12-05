Мужчину задержали за растление 13-летней девочки в Лодейнопольском районе

В полицию Лодейнопольского района 4 декабря обратилась 39-летняя жительница Лодейного Поля. По словам женщины, ее 13-летнюю дочь растлил 25-летний мужчина – сожитель тети пострадавшей.
Преступление совершено в сентябре 2024 года. Мужчина совершил в отношении несовершеннолетней насильственные действия сексуального характера.
По факту случившегося заведено уголовное дело. Подозреваемого задержали в деревне Мошкино. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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16.12.2020 37587