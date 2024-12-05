Мужчину задержали за растление 13-летней девочки в Лодейнопольском районе

Поделиться
Полиция
Фото: Baltphoto.ru

В полицию Лодейнопольского района 4 декабря обратилась 39-летняя жительница Лодейного Поля. По словам женщины, ее 13-летнюю дочь растлил 25-летний мужчина – сожитель тети пострадавшей.

Преступление совершено в сентябре 2024 года. Мужчина совершил в отношении несовершеннолетней насильственные действия сексуального характера.

По факту случившегося заведено уголовное дело. Подозреваемого задержали в деревне Мошкино. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Вам будет интересно
Мужчину задержали за растление 13-летней девочки в Лодейнопольском районе Лодейнопольский район, Лодейное поле, Ленинградская область
Видео: жительница Мурино пугала дочерей секс-игрушками и довела их до нервного истощения
Как сообщает telegram-канал Mash на Мойке, в полицию Всеволожского района обратилась бабушка девочек в возрасте 14 и 9 лет. По...
16.12.2020 37587
Автор