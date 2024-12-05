Похитившие с «Пушкинских карт» 200 млн рублей получили до 6 лет колонии

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Организаторам схемы вынесли приговор.

Суд в Москве озвучил приговор троим организатором схемы хищений 200 миллионов рублей с «Пушкинских карт». Обвиняемые получили от 4 до 6 лет колонии. Об этом в четверг сообщает ТАСС.

Признать подсудимых виновными и назначить Якубову наказание в виде 6 лет колонии общего режима, Гурбанову — четыре года колонии общего режима, Сафонову — пять лет колонии, — передает агентство.
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