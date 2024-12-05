Три летевших за границу из России самолета сели в других местах

Три пассажирских самолета, следовавших из России за границу, во время полета сменили курс и совершили посадку в других местах. Об этом сообщает пресс-служба аэропортов Узбекистана.
Самолеты принадлежат компании Uzbekistan Airways. Один из них 4 декабря летел из Санкт-Петербурга в Термез, но из-за неблагоприятных метеорологических условий ушел на запасной аэродром в Самарканде.
Похожая ситуация произошла с лайнером, который следовал из Уфы в Наманган. Пилотам поступила информация о плохой погоде на пути следования, поэтому им пришлось посадить самолет в Ташкенте.
Кроме того, 5 декабря в Самарканде приземлилось воздушное судно, летевшее из Москвы в Навои. Причиной послужил туман, образовавшийся в районе аэропорта назначения.
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