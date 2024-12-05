Три летевших за границу из России самолета сели в других местах

Три пассажирских самолета, следовавших из России за границу, во время полета сменили курс и совершили посадку в других местах. Об этом сообщает пресс-служба аэропортов Узбекистана.

Самолеты принадлежат компании Uzbekistan Airways. Один из них 4 декабря летел из Санкт-Петербурга в Термез, но из-за неблагоприятных метеорологических условий ушел на запасной аэродром в Самарканде.

Похожая ситуация произошла с лайнером, который следовал из Уфы в Наманган. Пилотам поступила информация о плохой погоде на пути следования, поэтому им пришлось посадить самолет в Ташкенте.

Кроме того, 5 декабря в Самарканде приземлилось воздушное судно, летевшее из Москвы в Навои. Причиной послужил туман, образовавшийся в районе аэропорта назначения.