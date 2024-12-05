Около 50 человек пострадало из-за гололеда в Петербурге

Больше всего вызовов в больницы поступало от жителей Колпино. У людей диагностировали переломы рук, повреждение плеч, различные ушибы и гематомы.

Там же пострадал восьмилетний мальчик. Ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, а также сотрясение головного мозга. А у пострадавшего 11-летнего подростка закрытый перелом плеча.

На втором месте по падениям Калининский и Выборгский районы. На улице Луначарского один пострадавший получил перелом голени, а другой – руки. На Просвещения и Хошимина петербуржцы заработали только ушибы и гематомы.

В Невском районе тоже ушибы, а вот во Фрунзенском и Приморском намного опаснее – сотрясения и черепно-мозговые травмы.

Основная нагрузка пришлась на дежурные больницы – № 3 и № 33. Также некоторые попадали в Александровскую больницу и НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе.