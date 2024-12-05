Автоэксперт раскрыл лайфхаки, как избежать замерзания лобового стекла

Поделиться

Существует как минимум три способа избежать частой проблемы зимой.

Руководитель франчайзинга сети автосервисов Fit Service Дмитрий Бабаев рассказал в интервью «Российской газете«, как избежать проблемы замерзания лобового стекла зимой.

Эксперт советует после поездки открывать двери автомобиля для выравнивания температуры в салоне, что помогает уменьшить конденсат и иней на стеклах.

Для борьбы с влажностью можно также использовать специальные средства, предотвращающие замерзание, такие как антилёд-составы и аэрозоли.

Кроме того, можно рассмотреть применение специального чехла для лобового стекла. Он защищает от снега и примерзания дворников, но может не справляться с наледью при резких перепадах температур.

Вам будет интересно
Автоэксперт раскрыл лайфхаки, как избежать замерзания лобового стекла советы, лайфхаки, автоэксперт
Lada Niva получит новый мощный двигатель
«АвтоВАЗ» планирует оснащать внедорожник новым мотором. «АвтоВАЗ» объявил о планируемом обновлении семейства автомобилей Lada Niva. Внедорожник получит более современный бензиновый двигатель....
28.11.2024 735
Автор