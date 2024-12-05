Автоэксперт раскрыл лайфхаки, как избежать замерзания лобового стекла

Существует как минимум три способа избежать частой проблемы зимой.
Руководитель франчайзинга сети автосервисов Fit Service Дмитрий Бабаев рассказал в интервью «Российской газете«, как избежать проблемы замерзания лобового стекла зимой.
Эксперт советует после поездки открывать двери автомобиля для выравнивания температуры в салоне, что помогает уменьшить конденсат и иней на стеклах.
Для борьбы с влажностью можно также использовать специальные средства, предотвращающие замерзание, такие как антилёд-составы и аэрозоли.
Кроме того, можно рассмотреть применение специального чехла для лобового стекла. Он защищает от снега и примерзания дворников, но может не справляться с наледью при резких перепадах температур.
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28.11.2024 735