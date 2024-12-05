Автоэксперт раскрыл лайфхаки, как избежать замерзания лобового стекла

Существует как минимум три способа избежать частой проблемы зимой.

Руководитель франчайзинга сети автосервисов Fit Service Дмитрий Бабаев рассказал в интервью «Российской газете«, как избежать проблемы замерзания лобового стекла зимой.

Эксперт советует после поездки открывать двери автомобиля для выравнивания температуры в салоне, что помогает уменьшить конденсат и иней на стеклах.

Для борьбы с влажностью можно также использовать специальные средства, предотвращающие замерзание, такие как антилёд-составы и аэрозоли.

Кроме того, можно рассмотреть применение специального чехла для лобового стекла. Он защищает от снега и примерзания дворников, но может не справляться с наледью при резких перепадах температур.