Поток пассажиров направления Петербург-Москва увеличится в четыре раза

В результате строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Петербургом поток пассажиров на этом направлении увеличится в четыре-пять раз. Это связано с сокращением времени пути вдвое.

Заместитель министра по транспорту РФ Дмитрий Зверев сообщил, что цена билета на ВСМ Москва – Санкт-Петербург на начало старта движения в третьем квартале 2028 года, как ожидается, составит 8,9 тысячи рублей.

Соединение двух крупнейших городов России населением суммарно 40 миллионов человек поспособствует экономическому росту и создаст возможность для развития туризма и бизнеса.