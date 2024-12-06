Bloomberg: страны НАТО изменили стратегию по Украине и больше не мечтают о победе Киева

Страны НАТО сместили фокус в вопросе поддержки Украины. Как сообщает Bloomberg, они больше не пытаются обеспечить победу ВСУ, а хотят поставить Киев «в наилучшее положение для ведения переговоров о возможном прекращении огня».

По данным агентства, союзники Украины начали рассматривать различные сценарии для прекращения конфликта. Обсуждение, в частности, включает «такие гарантии безопасности, которые могли бы защитить Украину, не провоцируя Россию».

Блок «удваивает усилия» по поставкам вооружений Киеву, поскольку ВСУ «постепенно сдают позиции». Однако высокопоставленный западный дипломат заявил Bloomberg, что ситуация в Украине «неустойчива», и переговоры «должны» начаться в ближайшее время.

Один из возможных вариантов предусматривает создание демилитаризованной зоны, безопасность которой, по словам дипломата НАТО, вероятно, будут обеспечивать европейские войска.