Ленобласть вошла в топ-30 Национального рейтинга прозрачности закупок

Стабильное лидерство на протяжении нескольких лет: 47 регион вошел в топ-30 региональных заказчиков Национального рейтинга прозрачности закупок.

«Ленинградская область не первый год занимает лидирующие позиции среди регионов России в сфере контрактной деятельности. Область продолжает демонстрировать высокий уровень открытости и прозрачности в сфере государственных закупок, что подтверждается её включением в число лучших региональных заказчиков страны», – рассказал председатель комитета государственного заказа Ленинградской области Павел Немчинов.

В 2024 году в Национальный рейтинг прозрачности закупок вошли 223 заказчика, включая крупнейших государственных заказчиков федерального уровня, субъекты РФ, крупные муниципальные образования, а также крупных корпоративных заказчиков. Всего было проанализировано свыше 3,26 миллионов закупочных процедур на общую сумму 12,88 триллионов рублей.

В 2023 году Ленобласть также стала крупнейшим заказчиком в рамках 223-ФЗ и увеличила объем закупок у малого и среднего бизнеса. В 2024 году Комитетом для нужд региона было размещено более 2 тысяч извещений о проведении закупок на общую сумму свыше 77 млрд рублей. Это на 54,5% больше по количеству и на 113,24% по сумме, чем за аналогичный период 2023 года.

Стоит отметить, что регион удерживает лидерство в рейтинге прозрачности госзакупок уже третий год подряд. В 2022 году Комитет государственного заказа Ленобласти стал обладателем сертификата Ассоциации организаций и специалистов в области государственных, муниципальных и корпоративных торгов «РОСТ». В 2021 году Комитет государственного заказа Ленинградской области был признан лидером индекса осуществления закупок регионами России. Также Ленобласть вошла в число лидеров рейтинга эффективности и прозрачности государственных закупок в России в 2020 году.

В 2022 году в регионе разрешили закупки у единственного поставщика. Соответствующее постановление подписал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и распространяется исключительно в отношении Дополнительных случаев, которые определены документом.