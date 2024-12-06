«Прямая линия» Путина состоится 19 декабря

«Прямая линия» президента России Владимира Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков добавил, что на большую пресс-конференцию российского лидера приглашены в том числе и представители иностранных СМИ. Сбор вопросов россиян откроют в ночь на воскресенье, 8 декабря.