«Прямая линия» Путина состоится 19 декабря

«Прямая линия» президента России Владимира Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков добавил, что на большую пресс-конференцию российского лидера приглашены в том числе и представители иностранных СМИ. Сбор вопросов россиян откроют в ночь на воскресенье, 8 декабря.
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