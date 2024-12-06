Росгвардейцы помогли потерявшей память пенсионерке в Кронштадте

На автобусной остановке в Кронштадте 5 декабря около 01:00 сотрудники Росгвардии заметили одетую не по погоде пожилую женщину, которая растерянно оглядывалась по сторонам.

Она сидела на остановке на Кронштадском шоссе уже довольно долго, сильно замерзла и ждала автобус. При этом общественный транспорт уже закончил свою работу.

Росгвардейцы установили, что женщина была дезориентирована, и отвезли пострадавшую в больницу, где передали медикам для оказания помощи. Личность пожилой женщины устанавливается, ее родственники разыскиваются.