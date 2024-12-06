Цены на жилье в Ленобласти и Петербурге выросли, а продажи упали

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области на первичном рынке количество продаж жилья составит 3,2 миллиона квадратных метров. Общее количество сделок достигнет 70 тысяч. По сравнению с 2023 годом показатели снизились на 11 %, сообщает «Бриф».

В 2024 году доля сделок с использованием рассрочки на рынке региона составила 30 %. Выросли и цена на недвижимости. К концу года в Санкт-Петербурге цена на жилье среднего класса достигла 247 тысяч рублей за квадратный метр. Стоимость выросла на 6 % за год.

В Ленинградской области рост цен чуть ниже, но составляет 3 %. Стоимость квадратного метра жилья составит 152 тысячи рублей.