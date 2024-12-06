Тосно примет фестиваль современной танцевальной молодежной культуры

Уже в это воскресенье, 8 декабря, в Тосненском Дворце культуры состоится Межрегиональный фестиваль-конкурс современной танцевальной молодежной культуры

«Поддержка уличной культуры имеет важное значение для формирования гармоничного и творческого молодежного сообщества Ленинградской области. Фестиваль стал отличной платформой для обмена идеями и совместного творчества, он способствует развитию креативности, самовыражения и социального взаимодействия среди ребят», — поделился Евгений Чайковский, председатель комитета по культуре и туризму Ленинградской области.

Впервые в фестивале примут участие танцоры не только из Ленинградской области и Санкт-Петербурга, но и из Донецкой Народной Республики. Как отметил Евгений Чайковский, участие в таких мероприятиях укрепляет связь между регионами и позволяет зародится дружбе на многие годы.

Фестиваль-конкурс порадует зрителей мастер-классами по диджеингу, баттлами в стилях хип-хоп и брейк-данс.