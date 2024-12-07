Перминов прокомментировал интервью Лаврова Карлсону

Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Редакция ivbg.ru ранее публиковала главное из заявлений.
Сенатор от Ленобласти Сергей Перминов разъяснил читателям ivbg.ru, какой посыл в этом интервью был для Трампа и всего Запада, а также почему Карлсон стал именно тем журналистом, с которым наши политики готовы говорить «по душам».
«Мейнстримные медиа США все последние годы задают жесткие рамки восприятия событий в мире. Тем самым они чаще оказываются не в авангарде событий, а отражают политическую картину, задаваемую вашингтонской администрацией. Выйдя из их орбиты, Карлсон погружен в рефлексии о том, как развивается международное сообщество, вдумчиво открывая для себя и своих аудиторий собеседников, в числе которых был и Президент России, задавая прямые вопросы и не затушевывая ответы», — отметил сенатор.
Перминов добавил, что это дает зрителям возможности уловить черты меняющегося мира. В интервью Лавров обозначил ключевые позиции России, ее видение ситуации, в частности, по украинскому конфликту и связанным с ним рискам, а также по вопросу санкций. Сенатор уверен, что содержание этой беседы будет тщательно проанализировано и новой администрацией США.
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«Мир подошел к опаснейшей черте, когда эскалация грозит апокалиптическими последствиями, что называется, «при одном неверном движении». Это не Трампу, а гораздо более широким западным аудиториям необходимо понимать, что на правду закрывать глаза невозможно, иначе она может внезапно «постучаться» очень опасными явлениями. А те правящие классы, которые пытаются создавать «уютный эскапизм» для своих сограждан, по сути, подводят их будущее, которое требует, подчас непростых, решений», — заключил сенатор Сергей Перминов.