Перминов прокомментировал интервью Лаврова Карлсону

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Редакция ivbg.ru ранее публиковала главное из заявлений.

Сенатор от Ленобласти Сергей Перминов разъяснил читателям ivbg.ru, какой посыл в этом интервью был для Трампа и всего Запада, а также почему Карлсон стал именно тем журналистом, с которым наши политики готовы говорить «по душам».

«Мейнстримные медиа США все последние годы задают жесткие рамки восприятия событий в мире. Тем самым они чаще оказываются не в авангарде событий, а отражают политическую картину, задаваемую вашингтонской администрацией. Выйдя из их орбиты, Карлсон погружен в рефлексии о том, как развивается международное сообщество, вдумчиво открывая для себя и своих аудиторий собеседников, в числе которых был и Президент России, задавая прямые вопросы и не затушевывая ответы», — отметил сенатор.

Перминов добавил, что это дает зрителям возможности уловить черты меняющегося мира. В интервью Лавров обозначил ключевые позиции России, ее видение ситуации, в частности, по украинскому конфликту и связанным с ним рискам, а также по вопросу санкций. Сенатор уверен, что содержание этой беседы будет тщательно проанализировано и новой администрацией США.

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«Мир подошел к опаснейшей черте, когда эскалация грозит апокалиптическими последствиями, что называется, «при одном неверном движении». Это не Трампу, а гораздо более широким западным аудиториям необходимо понимать, что на правду закрывать глаза невозможно, иначе она может внезапно «постучаться» очень опасными явлениями. А те правящие классы, которые пытаются создавать «уютный эскапизм» для своих сограждан, по сути, подводят их будущее, которое требует, подчас непростых, решений», — заключил сенатор Сергей Перминов.
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