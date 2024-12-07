Ленобласть отремонтировала свыше 35 км дорог в подшефном Енакиево

В 2024 году Ленобласть восстановила в подшефном Енакиево семь улиц общей протяженностью более 35 километров.

Работы велись на Коммунистической улице, улице Бунина, Осипенко, Ермишина, Ревкомовской, а также на улице Правды в поселке городского типа Карло-Марксово и на трассе Енакиево — Никишино.

Делегация из Ленобласти во главе с зампредом правительства Сергеем Харлашкиным и председателем комитета по дорожному хозяйству Денисом Седовым осмотрела все объекты, которые были построены в этом году.

«Проделан очень большой объем работ. Появились новые направления движения, был сделан акцент на выводе потока из центра города. Дорожники отлично отработали», — отметил Сергей Харлашкин, добавив, что Ленобласть продолжит работы в том же духе и следующем 2025 году.