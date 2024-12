В России могут ограничить работу некоторых зарубежных провайдеров хостинга

Роскомнадзор предупредил, что может ограничить работу восьми зарубежных провайдеров хостинга.

Ограничения могут затронуть компании, которые не выполнили требования ведомства. По закону провайдеры должны обеспечивать безопасность информации, сотрудничать с Центром мониторинга и управления сетью связи общего пользования для противодействия DDoS-атакам, участвовать в учениях по обеспечению устойчивости сегмента интернета в РФ и подать заявку о внесении в реестр провайдеров. Ведомство считает, что ресурсы, которые размещены на их мощностях, подвержены рискам.

Требования не выполнили GoDaddy.com LLC, Amazon Web Services In. и HostGator.com LLC, Kamatera Inc., Ionos Inc., Network Solutions LLC, DigitalOcean LLC и Hetzner Online GmbH. Работа этих провайдеров может быть ограничена на территории России.