В России могут ограничить работу некоторых зарубежных провайдеров хостинга

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Роскомнадзор предупредил, что может ограничить работу восьми зарубежных провайдеров хостинга.

Ограничения могут затронуть компании, которые не выполнили требования ведомства. По закону провайдеры должны обеспечивать безопасность информации, сотрудничать с Центром мониторинга и управления сетью связи общего пользования для противодействия DDoS-атакам, участвовать в учениях по обеспечению устойчивости сегмента интернета в РФ и подать заявку о внесении в реестр провайдеров. Ведомство считает, что ресурсы, которые размещены на их мощностях, подвержены рискам.

Требования не выполнили GoDaddy.com LLC, Amazon Web Services In. и HostGator.com LLC, Kamatera Inc., Ionos Inc., Network Solutions LLC, DigitalOcean LLC и Hetzner Online GmbH. Работа этих провайдеров может быть ограничена на территории России.

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07.12.2024 56
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