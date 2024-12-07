Роскомнадзор отключил три региона России от мирового интернета

Роскомнадзор отключил Чечню, Дагестан и Ингушетию от мирового интернета в связи с проведением учений.
«Осуществляется проверка эффективности функционирования критически важной заменяющей инфраструктуры для случаев возможных преднамеренных попыток отключения российского сегмента от мировой сети интернет», — сказано в заявлении ведомства.
В Роскомнадзоре отметили, что такие учения проводятся ежегодно.
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