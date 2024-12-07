Роскомнадзор отключил три региона России от мирового интернета

Роскомнадзор отключил Чечню, Дагестан и Ингушетию от мирового интернета в связи с проведением учений.

«Осуществляется проверка эффективности функционирования критически важной заменяющей инфраструктуры для случаев возможных преднамеренных попыток отключения российского сегмента от мировой сети интернет», — сказано в заявлении ведомства.

В Роскомнадзоре отметили, что такие учения проводятся ежегодно.

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В релизе местного интернет-провайдера Ellco сообщается, доступ к некоторым сайтам и сервисам интернета ограничен с 16.00 пятницы. Предполагаемое время восстановления: 16.00 7 декабря.