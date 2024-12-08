Начался прием вопросов на «прямую линию» с Владимиром Путиным

Свой вопрос президенту можно оставить на специальном сайте, но для этого нужно будет пройти регистрацию.

На портале moskva-putinu.ru стартовал прием вопросов к «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным.

Все желающие могут зарегистрироваться на сайте и отправить свои вопросы в текстовом или видео формате. Также можно обратиться к президенту по телефону 8-800-200-40-40. Кроме того, предусмотрена возможность видеозвонка через сайт или отправка вопросов через мобильное приложение.

Напомним, «прямая линия» с президентом России Владимира Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря.