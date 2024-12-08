Публикуем график отключений электричества в Ленобласти на ближайшую неделю

В ЛОЭСК предупредили о продолжающихся в 47-м регионе плановых работах на электросетях.

В Ленобласти с 8 по 16 декабря будут вестись плановые ремонтные работы на объектах энергетической инфраструктуры региона. В этой связи в отдельных районах возможны отключения электричества.

График с населенными пунктами, точными датами и временем отключения опубликован на сайте ЛОЭСК.

Фото: ЛОЭСК