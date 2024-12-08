Ленобласть заняла 2-е место в номинации «Субъект РФ» премии #МЫВМЕСТЕ

Премия #МЫВМЕСТЕ является международной и призвана поддержать социальные инициативы, направленные на помощь людям.

Ленинградская область заняла второе место в номинации «Субъект РФ» международной премии #МЫВМЕСТЕ.

В рамках номинации жюри оценивало комплекс мер поддержки некоммерческого сектора, благотворительности и волонтерства в 47-мрегионе.

Ленинградская область всегда была и остается территорией добрых дел и взаимной поддержки. Сегодня мы в очередной раз это доказали, — отметил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.