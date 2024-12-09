Сергей Перминов о пресс-конференции Владимира Путина: Будут затронуты задачи, стоящие перед Россией и обществом

Совмещенные прямая линия и большая пресс-конференция Владимира Путина пройдет 19 декабря. Сбор вопросов начался в ночь на 8 декабря, их обработкой займется искусственный интеллект.

Сенатор РФ от 47-го региона Сергей Перминов рассказал «Общей газетой Ленинградской области» рассказал, чего ждать от ежегодной прямой линии и какие темы может поднять Владимир Путин.

«В преддверии Нового года подвести итоги и ответить на важные вопросы, волнующие сограждан, на пути вперед, – важная задача этого формата. Традиционно, мероприятие как в части Прямой линии, так и пресс-конференции собирает множество обращений от жителей и представителей СМИ. Поэтому проанализировать весь этот массив весьма непросто», – рассказал Сергей Перминов

Сенатор напомнил, их всегда настолько много, и они касаются стольких сфер, что нейросети, работающие с большими массивами данных, выглядят логичным инструментом классификации запросов. Однако необходимо человеческое понимание эмоции и остроты темы для граждан. Организаторы обещали вовлечь ветеранов СВО и студентов.

«Что касается направленности тем события, то можно предполагать, будут затронуты и те большие задачи, стоящие перед нами как страной и обществом, и состояние, и перспективы экономико-социального комплекса, и меры поддержки нуждающихся категорий граждан. Но учитывая широту охвата мероприятия, вероятно, для каждого это будет разговор об актуальном для России», – заключил Сергей Перминов