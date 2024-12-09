Российские ученые создали уникальный материал для имплантов

Композит изготовлен на основе карбида и является одним из самых твердых керамических материалов.

Ученые из Новосибирска разработали уникальный материал для имплантов. Новый композит на основе карбида с насквозь проницаемой структурой, получивший название «черный алмаз», ранее не использовался в имплантации из-за своей исключительной твердости.

По словам заведующего лабораторией биопротезирования клиники имени Е.Н. Мешалкина, идея создания универсального материала для медицинской промышленности появилась десять лет назад. Основой композита стала керамическая матрица, а прочность материала схожа с прочностью костей, пишет «Известия».

Эксперименты показали, что «черный алмаз» можно успешно применять для создания костных имплантов, что делает эту разработку знаковым событием в области медицины.