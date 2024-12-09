Эксперт назвал топ-5 лучших немецких авто до 500 тысяч рублей

Эти модели отличаются хорошим качеством сборки и, несмотря на возраст, пользуются спросом на рынке.

В сегменте подержанных немецких автомобилей особенно выделяется Volkswagen Polo, который занимает первое место в рейтинге самых надежных старых моделей. Так считает автоэксперт Александр Ковалев.

Также в рейтинг надежных «немцев» эксперт включил Mercedes-Benz E-Class W210. Однако на рынке осталось очень мало «живых» экземпляров. Следующий в топе — BMW 5 Series E39.

Среди более сбалансированных вариантов автоэксперт выделил Audi A4 B5. Автомобиль имеет оцинкованный кузов с завода, а также выпускался с разными моторами. Однако потенциальному владельцу следует быть готовым к достаточно дорогому ТО. Еще один вариант — Volkswagen Passat B5. Обслуживание и ремонт обходится заметно дешевле. Также эта модель обладает высокой надежностью.