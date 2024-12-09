Жителей Ленобласти приглашают исполнить новогодние мечты ребят из семей

Александр Дрозденко по традиции первым снял шары с ленинградской «Елки желаний». Он исполнит новогодние мечты Федора, Тимофея, Мирона, Иллариона, Матвея, Беллатты, Анастасии и Марии.

«Новый год — в большей степени детский праздник, и сейчас каждый ленинградец может создать этот праздник своими руками. На нашу ёлку приезжают из дальних районов Ленобласти, собираются представители бизнеса, сотрудники администрации. В этом году исполняем сокровенные желания детей, которые не смогли дождаться своих пап из зоны специальной военной операции. Важно, когда ребенок сохраняет веру, что чудеса сбываются, и чем можем — давайте поможем», — подчеркнул Александр Дрозденко.

Благотворительная акция «Елка желаний» проходит ежегодно с 2018 года. Она помогает исполнить заветные мечты сирот, инвалидов и других детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В этом году ее посвятили детям, чьи папа не вернулись с зоны СВО.

В 2023 году первый подарок от главы региона получила 11-летняя Мария из Приозерска. Она хотела получить на Новый год мотоциклетный костюм. Второй — шестилетняя Есения. Она попросила билеты в Большой Санкт-Петербургский государственный цирк. Третий — 10-летний Илья из деревни Обрино Бокситогорского район.