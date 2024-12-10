У россиян украли рекордную за 4 года сумму с банковских счетов

С июля по сентябрь 2024 года мошенники украли у россиян и бизнеса 9,3 млрд рублей. Это стало рекордным квартальным объемом за все время раскрытия статистики, сообщает Банк России.

«Размер зафиксированных потерь в июле – сентябре значительно превысил показатель средних значений за предшествующие четыре квартала. Банки отчитались о хищении злоумышленниками в III квартале 9,3 млрд рублей. При этом чуть больше 40% от этой суммы пришлось на онлайн-банкинг и переводы, хотя ранее самыми значительными были потери по операциям с использованием карт», – указывает регулятор

Центробанк в третьем квартале инициировал блокировку 12,1 тысячи мошеннических сайтов и страниц в социальных сетях. А также направил операторам связи информацию о 42,1 тысячах номеров мошенников.