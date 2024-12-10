Два большегруза и легковушка столкнулись на трассе под Тихвином, есть пострадавшие

Крупная авария произошла на 430-м километре трассы А-114 «Вологда — Тихвин — Новая Ладога» в Тихвинском районе Ленобласти.
По предварительным данным, 63-летний водитель Scania въехал в остановившийся впереди грузовик Volvo, который пропускал встречные машины. За рулем сидел 28-летний житель Вологодской области. После в Scania въехала двигавшаяся сзади Skoda Yeti под управлением 28-летней жительницы Пикалево.
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