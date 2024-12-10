Израиль нанес удары по сотням военных объектов в Сирии

Израильская армия атаковала более 250 военных объектов на территории Сирии. По данным радио «Галей ЦАХАЛ», удары были нанесены по самолетам, зенитным ракетным комплексам, складам боеприпасов и оборонным производственным объектам.

Сирийский центр мониторинга прав человека сообщил об уничтожении ключевых военных объектов, включая аэродромы, радары и станции связи. В результате ударов в Латакии повреждены корабли сирийских ВМС.

Сирийские и арабские СМИ уточняют, что удары пришлись на авиабазы в Камышлы, Хомсе и Дамаске. Под обстрел попали исследовательские центры в столице и провинциях Хама и Риф-Димашк, а также центр управления радиоэлектронной борьбы.

Параллельно израильские войска вошли в несколько населенных пунктов в окрестностях Дамаска, а танки дислоцировались в районе Катана.

На фоне событий в Сирии объявлена амнистия для призывников и сотрудников силовых ведомств, служивших при прежних властях. В Хомсе открыт центр урегулирования, куда бывшим военным рекомендовано обратиться до 14 декабря для получения удостоверений.

В ООН провели консультации по ситуации в Сирии. Постпред России Василий Небензя отметил, что обсуждение прошло позитивно, и члены Совета безопасности поддержали идею сохранения территориальной целостности страны.