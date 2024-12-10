Около 200 пьяных водителей остановили на дорогах Ленобласти и Петербурга за выходные

В минувшие выходные на дорогах Петербурга и Ленобласти прошел масштабный рейд «Нетрезвый водитель».

Инспекторы Госавтоинспекции остановили около 200 нетрезвых водителей, больше всего в Кировском и Красногвардейском районах Петербурга, а также во Всеволожском районе Ленобласти. Все они привлечены к административной ответственности, 14 из них – к уголовной за повторное пьяное вождение.

Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО.

Водителям напоминают, что за управление автомобилем в нетрезвом состоянии или за передачу управления находящемуся в состоянии опьянения лицу предусмотрен административный штраф в 30 тысяч рублей, а также лишение водительских прав на два года. За повторное нарушение – уголовная ответственность.