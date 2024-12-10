Мужчина переломал ребра сожителю своей матери в Киришском районе

По подозрению в избиении 54-летнего сожителя матери во время ссоры в квартире дома на Советской улице в поселке Будогощь Киришского района 8 декабря задержан 32-летний местный житель.

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии с закрытой черепно-мозговой травмой, переломами ребер, травмой живота, ушибами и гематомами лица.

В отношении подозреваемого жителя Киришей, работающего оператором на производстве и ранее судимого за причинение вреда здоровью, заведено уголовное дело. С места происшествия изъяли наволочку со следами крови.