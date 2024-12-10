Строительство основного участка ВСМ Москва — Петербург начнется в 2025 году

Проектная документация по основному участку высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург будет готова в первом полугодии 2025 года. После этого начнется строительство, сообщил замглавы Минтранса РФ Алексей Шило.

Ранее планировалось, что строительство основного участка начнется в 2024 году.

По его словам, строительство ВСМ делится на несколько этапов: основной участок высокоскоростной магистрали, а также входы и выходы в Петербург и Москву. Шило подчеркнул, что «входы уже начали строить».

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Планируется, что первую в России высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) от Москвы до Санкт-Петербурга планируют запустить 1 апреля 2028 года.