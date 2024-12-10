Среди задержанных на митингах в Тбилиси есть граждане России

Всего в ходе протестов были задержаны 15 россиян, заявили власти Грузии.

Грузинские власти уведомили РФ о задержании 15 российских граждан в ходе протестов в Тбилиси. Об этом 10 декабря стало известно ТАСС.

Отметим, народные волнения в Грузии, организованные сторонниками евроинтеграции, начались в конце ноября. Протесты спровоцировало решение правительства страны приостановить переговоры о вступлении в ЕС до 2028 года.