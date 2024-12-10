На границе России появилось новое ядерное государство

Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил наличие на территории страны «десятков» ядерных боеголовок. По его словам, размещение прошло незаметно для западных стран, включая США и Великобританию.

«Я сюда ввез ядерные боеголовки. Не один десяток штук. Многие пишут: «А, это шутка, никто ничего не ввез». Ввезли. А то, что они говорят, что это шутка, значит, они прозевали. Они даже не заметили, как мы сюда их завезли», – цитирует Александра Лукашенко агентство «БелТа»

Президент Беларуси отметил, что размещение оружия завершено, оно будет использовано для защиты в случае агрессии. Также, по его словам, страна производит пусковые установки для ракет, такие как комплекс «Орешник».

Эти заявления прозвучали на фоне углубления сотрудничества Беларуси и России в военной сфере и сохраняющейся напряженности в отношениях с Западом.