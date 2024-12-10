Сергей Бебенин сорвал шарики с «Ёлки желаний»

Спикеру областного ЗакСа досталось десять шариков от мальчиков и девочек из Подпорожского и Лодейнопольского районов

Новый год – это время чудес, а участие в акции «Ёлка желаний» дает возможность оказать реальную поддержку детям, которые остались без отцовской заботы, – произнес Сергей Бебенин. – Каждый из нас в преддверии любимого праздника может почувствовать себя волшебником и сотворить настоящее чудо, подарив детям надежду и веру в добро.

Благотворительная акция «Елка желаний» проходит ежегодно с 2018 года. Она помогает исполнить заветные мечты сирот, инвалидов и других детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В этом году ее посвятили детям, чьи папа не вернулись с зоны СВО. Александр Дрозденко по традиции первым снял шары с ленинградской «Елки желаний». Он исполнит новогодние мечты Федора, Тимофея, Мирона, Иллариона, Матвея, Беллатты, Анастасии и Марии.

В 2023 году первый подарок от главы 47 региона Александра Дрозденко получила 11-летняя Мария из Приозерска. Она хотела получить на Новый год мотоциклетный костюм. Второй — шестилетняя Есения. Она попросила билеты в Большой Санкт-Петербургский государственный цирк. Третий — 10-летний Илья из деревни Обрино Бокситогорского район.