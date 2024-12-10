В Ленобласти обновили участок дороги от Гатчины до Куровиц

В Ленинградской области завершены ремонтные работы на участке автомобильной дороги от Гатчины до Куровиц.

На трассе протяженностью около 20 км обновили дорожное покрытие на территории населенных пунктов Пижма, Воскресенское, Суйда и Кобрино. Также дорожники нанесли новую разметку, установили знаки и укрепили обочины.

Также в Гатчинском районе завершен ремонт на въезде в поселок в Сиверский через деревню Межно и на автодороге между Вырицей и Кауштой.