В Ленобласти обновили участок дороги от Гатчины до Куровиц

В Ленинградской области завершены ремонтные работы на участке автомобильной дороги от Гатчины до Куровиц.
На трассе протяженностью около 20 км обновили дорожное покрытие на территории населенных пунктов Пижма, Воскресенское, Суйда и Кобрино. Также дорожники нанесли новую разметку, установили знаки и укрепили обочины.
Также в Гатчинском районе завершен ремонт на въезде в поселок в Сиверский через деревню Межно и на автодороге между Вырицей и Кауштой.
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25.11.2024 333