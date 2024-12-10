В Ленобласти будут готовить священнослужителей для работы в частях в зоне СВО

На заседании Совета при губернаторе Ленобласти по межнациональным отношениям сегодня, 10 декабря, обсудили комплексные меры реабилитации военнослужащих.

«Безусловно, когда мы говорим о духовной реабилитации, мы понимаем, что условия боевых действий, меняющиеся грани жизни и смерти, сближают людей с верой и Богом. И не случайно мы знаем, что очень многие люди приходят к Богу и принимают крещение, просят провести молебны именно там, на передовой. Сегодня очень много священников различных конфессий работают на передовой и духовно укрепляют наших бойцов», — сказал Александр Дрозденко.

По итогам заседания совета решено поддержать создание центра, который будет помогать в подготовке священнослужителей для работы в частях в зоне СВО.

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Напомним, что на сегодняшний день на территории 47 региона для участников СВО и членов их семей установлено 69 мер социальной поддержки в сфере социальной защиты, в том числе: 21 — прямые выплаты, 48 — для членов семьи. Заработал «Гражданский центр укомплектования».

Отметим, что все участники СВО и члены их семей, кому необходима поддержка, могут оставить заявку по специальной форме на сайте помощи #МыВместе или на платформе акции мывместе.рф или позвонить по телефону 8-800-200-34-11. Волонтеры готовы оказать психологическую, юридическую, адресную бытовую помощь, помощь в организации досуга детей. Желающие стать добровольцами акции #МЫВМЕСТЕ могут связаться с муниципальным координатором, телефоны которых указаны в перечне.